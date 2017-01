AA Gent-youngster De Smet krijgt bij eerste basisplek meteen rood voor "schouderklopje"

Voor de 18-jarige verdediger Thibault De Smet was 25 januari 2017 zonder twijfel een bijzonder dag in zijn nog prille voetbalcarrière. De Smet kreeg op Lokeren zijn eerste basisplaats voor AA Gent en speelde zeker een goede match... tot hij twee minuten voor tijd werd uitgesloten voor een vederlicht contact met de doorgebroken Serhiy Bolbat.

De goede match van de 18-jarige verdediger was ook coach Hein Vanhaezebrouck niet ontgaan: “Hij kan terugblikken op een goede match, hij heeft initiatief getoond en de enige dreiging in de eerste helft kwam van hem. Op het einde was hij moe, maar we hadden al drie keer gewisseld en daardoor heeft hij zich tweemaal in zijn rug laten pakken. Jammer van die rode kaart. Hij was er niet goed van en ik vond rood ook wat streng. Ik vond geel meer op zijn plaats, want Troost-Ekong was terug om de bal af te blokken.”

De Smet herpakte zich na afloop van de match snel en stond alsnog de pers te woord. “Ik ging in de achtervolging op Bolbat, maar behalve een heel licht contact – noem het een schouderklopje – raak ik hem totaal niet. Hij kiest er echter voor om zich te laten vallen, hoewel hij toch vrij baan had richting doel. De technische staf troostte me wel meteen en ik hoop dan ook wel dat ik geen schorsing zal krijgen.”