Boonen zakt terug in klassement na tijdrit Vuelta a San Juan

Na zijn eerste seizoenszege dinsdag leeft Tom Boonen op een wolk. In de Vuelta a San Juan stond er woensdag echter een tijdrit op het programma, iets waar Boonen niet echt naar uit keek. “We mogen niet eens met echte tijdritfietsen rijden”, zo liet hij dinsdag optekenen. Boonen speelde geen rol van betekenis en verloor heel wat tijd in het klassement. De Litouwer Ramunas Navardauskas won de tijdrit over 11,9 kilometer in een tijd van 14:03.15 en is de nieuwe leider. Bauke Mollema (Trek) finishte op de tweede plaats, in 14:06.57. Boonen staat negende in het algemene klassement.