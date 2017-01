Olympique Marseille leent Juventus-verdediger Patrice Evra

Patrice Evra trekt voor achttien maanden op huurbasis naar Olympique Marseille. Dat heeft de club uit de Franse Ligue 1 woensdagavond bevestigd. De 35-jarige Franse international wordt voor anderhalf seizoen gehuurd van de Italiaanse topclub Juventus, waar hij al een tijdje op een zijspoor beland was.

81-voudig international “Tonton Pat”, die donderdag voorgesteld wordt, speelde eerder in de Ligue 1 voor Nice en Monaco en verkaste in 2006 naar het buitenland. Na een erg succesvolle periode bij Manchester United volgde in 2014 een overgang naar de Italiaanse grootmacht Juventus. Daar kreeg hij dit seizoen amper nog speelkansen, Marseille biedt nu een uitweg.

Evra werd vijf keer kampioen in Engeland en tweemaal in Italië. In 2008 won hij met United de Champions League.