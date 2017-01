CLUBNIEUWS. Ook Premier League lonkt naar Bailey, Lokerse aanwinst nu al cultheld

De transfersaga tussen Racing Genk en Leon Bailey blijft duren. Inmiddels meldde ook een Engelse club zich. Over doelman Marco Bizot is er voorlopig nog geen nieuws. Bij Lokeren hebben ze intussen met nieuwe spits Gary Martin al hun eigen cultheld, terwijl Zulte Waregem zijn best doet om een vijfde Deen erbij te halen. Al uw clubnieuws van de dag.

KRC GENK

Het lijkt Leon Bailey menens om een transfer uit Genk te forceren. De Jamaicaan ontbrak gisteren voor de tweede keer in vier dagen op training. Dinsdag speelde hij niet tegen Kortrijk omdat hij zondag niet was komen opdagen. Maandag meldde hij zich wel, maar gisteren was hij opnieuw niet aanwezig. Het is niet duidelijk of hij zaterdag in aanmerking komt voor een selectie.

Gisteren stapte een nieuwe club in de dans om de handtekening van Bailey. Hull City-manager Marco Silva zei op een persconferentie dat zijn club nog deze maand – dus uiterlijk volgende week woensdag – een poging gaat doen om Bailey los te weken bij Genk. “We proberen hem te halen, maar het is geen makkelijke deal om rond te krijgen”, zei de Spanjaard. “Hij is moeilijk haalbaar, maar we gaan ons best doen.”

Bij Genk liepen al enkele biedingen binnen op de Jamaicaan, maar geen enkel werd hoog genoeg geacht om hem te laten gaan. Bailey geniet interesse van verschillende topclubs en het is maar de vraag of een degradatiekandidaat als Hull de meest interessante is. Ook Leverkusen, Mönchengladbach en Roma zouden zijn verrichtingen op de voet volgen. De Limburgers zouden zo’n 25 miljoen euro voor hun talent willen vangen. Gisteren wilde de club niet reageren op het heikele dossier.

Marco Bizot ondergaat vandaag een MRI-scan van zijn fel gezwollen linkervoet. De wedstrijd van zaterdag op KV Mechelen komt in elk geval te vroeg.

LOKEREN

Lokeren pakte tegen streekgenoot Gent een meer dan verdiend punt. Bij de Waaslanders kregen we het debuut van de Engelse spits Gary Martin. Hij mocht iets voorbij het uur invallen en nog voor hij één bal had geraakt, scandeerde het publiek zijn naam op het deuntje van Will Grigg is on Fire, dat de Noord-Ierse fans tijdens het EK lanceerden voor hun cultspits. Het inspireerde Martin om bij zijn eerste baltoets – met wat hulp van Troost-Ekong – uit te pakken met een goede doelpoging die nipt naast ging. “Ik moest meteen op doel besluiten”, vertelde Martin. “Ook al wist ik dat de Gentse keeper hem meer dan waarschijnlijk ging pakken, want die speelde sterk. Het was trouwens mijn eerste kans in drie maanden, dus ongerust ben ik zeker niet. Ik ben tevreden over mijn algemene prestatie en de verstandhouding met de ploeggenoten. Maar we hadden hier altijd moeten winnen, misschien zelfs met 2-0 of 3-0”, aldus de Engelse spits. (whb, gegy)

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem voert gesprekken met Mads Fenger over een definitieve transfer komende zomer. Fenger is een 26-jarige Deense centrale verdediger die in zijn geboorteland aan de slag is bij Randers FC. Zijn overeenkomst bij zijn huidige werkgever loopt in juni van dit jaar af, wat betekent dat hij binnenkort een vrije speler is en mag praten met andere clubs. Over de duur van een eventueel contract is nog niet veel duidelijk.

Essevee en Denen, het lijkt wederzijdse liefde. In de kern zitten met Henrik Dalsgaard, Lukas Lerager en Brian Hamalainen al drie Denen. Daarnaast heeft Zulte Waregem ook een akkoord met de Deen Jakob Ankersen van Göteborg. Normaliter zakt de rechterflankspeler eind deze week af naar België, al twijfelt hij nog of het voor hem wel een stap vooruit zal zijn. Voorts is de transfer van Aliko Bala van AS Trencin eindelijk afgerond. De 19-jarige Nigeriaanse vleugelspeler tekende een contract tot en met juni 2020.

STVV

STVV Salimo Sylla is niet langer Kanarie. Precies op zijn verjaardag werd zijn contract met STVV gisteren verbroken. De linksachter vond wel meteen een nieuwe club. Hij trekt naar het Griekse Xanthi. Jorge Pulido zat gisteren normaal gezien op de bank tegen KV Mechelen, maar hij viel tijdens de opwarming geblesseerd uit. Nick Proschwitz kwam daardoor alsnog bij de achttien op het wedstrijdblad. Voor de aftrap gisteren werd één minuut stilte gehouden voor Gaston Kabergs, een trouwe STVV-fan.

STANDARD

Mathieu Dossevi is met Togo uitgeschakeld op de Afrika Cup. Normaal zal hij vrijdag arriveren in Luik. Jean-Luc Dompé (21) verkiest een uitleenbeurt aan een Franse tweedeklasser boven Waasland-Beveren en twee andere Belgische eersteklassers. Beni Badibanga (20) wordt allicht uitgeleend aan Roda JC. De flankaanvaller staat ook in de belangstelling van het NAC Breda van trainer Stijn Vreven.

De overgang van Martin Remacle (19) naar Torino is nog steeds niet rond. De clubs zijn nog in gesprek nog over een gepaste opleidingsvergoeding. Voor Ibrahima Cissé (22), die vorige week naast een transfer naar Fulham greep, is er eveneens interesse van de Italiaanse degradatiekandidaat Crotone.

AA GENT

Brecht Dejaegere moest vervangen worden. “Ik wilde een doorgekopte bal controleren toen ik een knie in de rug of op mijn staartbeen kreeg”, zei Dejaegere aan Radio 1. “Het was heel pijnlijk.”

ANDERLECHT

Hannes Delcroix, een 17-jarige verdediger geboren in Haïti, tekende bij Anderlecht een profcontract tot 2020.

MOESKROEN

De huurovereenkomst tussen Valentin Viola en Moeskroen is stopgezet. De vleugelaanvaller verhuist weer naar Apollon Limassol.