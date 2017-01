Boonen over zijn afscheid, het beste moment uit zijn carrière en de slechtste dag uit zijn leven

Tom Boonen zei het langs de neus weg, met de glimlach: “Ik stop in Roubaix. Maar never say never. Dat ik heb ik wel geleerd.” Breaking news? Neen, voorlopig nog fake news. Ook na de eerste overwinning van het seizoen is het plan nog altijd om er na Parijs-Roubaix mee op te houden. “Ik ben trots dat ik die beslissing heb genomen.”

Hallo Tom, we zagen je dinsdag winnen en dus vragen we ons af: waarom zou je over drie maanden al stoppen met wielrennen?

Boonen:(lacht) “Het waren een hoop omstandigheden bij elkaar. Ik kon nooit stoppen na een seizoen waarin ik door die schedelbreuk niet op niveau was. Dus moest er nog een jaar bij. Maar ik zag mezelf nooit stoppen in de GP Fourmies of zo. Ik wilde alleen stoppen op de piste van Roubaix. Daar ben ik geboren als renner, daar houdt het ook op.”

“Ik ben zestien jaar prof en dus heel vaak weggeweest van huis. Daar begin ik wel mijn buik wat van vol te hebben. Als ik Lore bel en vraag of de klein mannen me missen, zegt ze: Niet echt, want je bent nooit thuis. Ze beginnen nu toch op een leeftijd te komen dat de papa er wat meer moet zijn.”

“Ik heb ook nog veel dingen die ik wil doen: skiën, mountainbiken. Dingen buiten de sport waarop ik me wil toeleggen. Dat zit nu allemaal in de frigo en ik voel dat ik meer en meer goesting heb om die frigo open te doen.”

Maar de beslissing om te stoppen is definitief?

(lacht) “Never say never. Dat heb ik wel geleerd. Er is altijd twijfel, zeker als je nog goed rijdt, zoals ik nu. Dan ga je onvermijdelijk denken: Er zit nog meer in de tank. En het is waar: ik kan makkelijk nog twee, drie jaar verder. Niet op het hoogste niveau, maar wel iets lager. Maar je weet ook: ooit stopt het sowieso. En dan kies ik om dat te doen op een hoogtepunt, wanneer ik nog altijd houd van het fietsen.”

Als we even mogen terugblikken op je carrière: wat was het beste moment?

“Roubaix 2012. Die dag had ik het gevoel dat ik eender wat kon doen op de fiets. (lacht) Misschien heb ik dat die dag ook wel gedaan.”

En het slechtste moment?

“Ik heb veel slechte dagen gehad. Maar één dag was natuurlijk slechter dan alle andere: ik was op trainingskamp met Iljo Keisse, in Font Romeu, in de middle of nowhere. We hadden zes uur getraind. Ik stap in de douche, wanneer Iljo me zegt: Wouter (Weylandt, nvdr.) is gevallen. Ik dacht: Oei, dat is niet goed. Zonder de ernst te beseffen. Dan belt mijn ma in tranen: Tom, ben jij oké? Ik begreep het niet, had het nieuws nog altijd niet helemaal mee. Nadien is het me allemaal duidelijk geworden. (neemt zijn arm vast) Ik krijg kippenvel als ik het vertel.”

“Iljo wilde onmiddellijk naar huis rijden, maar ik heb hem daar proberen te houden. We hadden zes uur getraind, sowieso helemaal leeg. We hebben geprobeerd om wat te slapen en zijn de dag nadien vertrokken. Maar yep, dat was de slechtste dag van mijn leven.”

Tot slot: wordt het emotioneel als je in Roubaix over de streep rijdt?

“Ik heb nog niet zo vaak aan dat moment gedacht. Niet omdat ik niet wil, maar ik focus graag dag na dag. Over de streep en fiets aan de haak, zo zal het toch zijn. Ik weet het niet, misschien ben ik heel emotioneel, misschien niet. We zien wel. Er zijn geen grote dingen gepland. ’s Avonds gaan we eten met de ploeg, ook als het zou tegenvallen. En de dag nadien? Dan blijf ik gewoon de hele dag thuis in de zetel zitten. Een beetje uitblazen.”

Ontdek in Het Nieuwsblad van 26 januari wat Boonen zegt over zijn affectie voor de Ronde, over zijn concrete plannen in de koersen dit voorjaar en over zijn nalatanschap!