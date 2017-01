Verrassende split: Scarlett Johansson in alle geheim gescheiden

Amerikaanse actrice Scarlett Johansson is in alle stilte gescheiden van haar Franse echtgenoot Romain Dauriac. De 32-jarige actrice wandelde in New York op woensdagochtend door de straten voor de vrouwenmars tegen Trump zonder haar trouwring. De twee hebben samen een 2-jarige dochter Rose Dorothy.

Er waren al eerder geruchten over een split in het huwelijk van de actrice, bekend van . Volgens het magazine People zouden de twee al uit elkaar zijn sinds de zomer. Het dateerde van oktober dat ze nog samen in het publiek gezien werd voor de opening van hun popcornwinkel ‘Yummy Pop’ in Parijs.

Johansson en Dauriac, een journalist, trouwden twee jaar geleden in het geheim in The Ranch in Rock Creek in de Amerikaanse staat Montana. “Ze waren altijd heel ontspannen en vriendelijk, terwijl ze bijna altijd de baby bij zich hadden”, klonk het toen in E! News. “Er ging geen moment voorbij dat ze aan het flirten waren met elkaar. Je kon duidelijk zien dat ze gelukkig was.”

Nu is hun huwelijk dus afgelopen. Ze blijven wel nog zakenpartners, aangezien ze samen het popcornmerk Yummy Pop bezitten. Dat is de tweede echtgenoot waar de actrice van zal scheiden, ze was eerder van 2008 tot 2010 getrouwd met acteur Ryan Reynolds.