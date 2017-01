‘Help, ik word geleefd’: kuur voor onverbeterlijke perfectionisten

‘Help, ik word geleefd’ is het nieuwe boek van personal coach & trainer Iris Willems, die vanuit haar Oudenaardse agentschap Prana al twintig jaar begeleiding aanbiedt. Iris is ervaringsdeskundige als het gaat over persoonlijk stressmanagement.

“Ik heb Prana opgericht omdat ik zelf tijdens mijn studies psychologie worstelde met veel te veel stress. Ik studeerde 16 uur per dag, maar tijdens examens had ik black-outs en zelfs koorts. Omdat ik goed sliep en me niet zenuwachtig voelde, linkte ik dat niet meteen aan stress. Maar ik kwam erachter dat ik door te rusten en mijn hersenactiviteit te doen dalen spectaculair betere resultaten behaalde. Die kennis heb ik kunnen opbouwen en deel ik nu al jarenlang via Prana.”

Wat de trainers bij Prana doen, is veel ruimer dan loopbaancoaching. “De bottom line zijn de technieken waarmee je je hersenactiviteit kunt laten dalen, waardoor je je stress onder controle krijgt en beter en efficiënter leert werken”, zegt Iris Willems. In ‘Help, ik word geleefd’ staan veel concrete toepassingen en technieken. Ook als je geen training gevolgd hebt, kan je er concreet mee aan de slag. Daar zit hem het grote verschil met de eerste editie, waarvan 10.000 exemplaren verkocht werden. Er is nu ook een app met audio en video: ‘selfcoaching voor beginners’. Die ontwikkelden we voor wie geen tijd of zin heeft om training te volgen.”

Gedragspatronen doorbreken

Zijn er raakvlakken met psychotherapeutische technieken als mindfulness of neurolinguïstisch programmeren? “Ja, maar selfcoaching gaat meer over het zélf bepalen van de richting die je uit wil, niet zozeer over ‘loslaten’. Over hoe je onbewuste gedragspatronen doorbreekt. Een voorbeeld: je opvoeding leerde je dat je éérst je huiswerk moet maken voordat je mag gaan spelen. Dat zit zo ingebakken. Maar door alle eisen die we onszelf professioneel en thuis opleggen, leidt die programmering tot een innerlijk conflict dat héél veel energie opslorpt. En als je constant in oorlog bent met jezelf, krijg je een burn-out.”

