Trump voorstander van waterboarding: “Het werkt, we moeten vuur met vuur bestrijden”

Donald Trump is voorstander van waterboarding. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse president gezegd in een interview met ABC News. “Het werkt absoluut”, zei Trump. “We moeten vuur met vuur bestrijden.”

Waterboarding is een omstreden ondervragingstechniek die in 2015 aan banden gelegd werd door de Amerikaanse Senaat. Het slachtoffer ervan wordt vastgebonden met een natte doek over zijn gezicht. Daarop wordt telkens water gegoten, maar ademen is onmogelijk. Daardoor heeft de betrokkene het gevoel te verdrinken.

Die schijnverdrinking is een erg controversiële marteltechniek, die al vaak door mensenrechtenorganisaties aangevochten is. Maar Donald Trump denkt erover na om ze toch weer in te voeren voor ondervragingen van gedetineerden.

“Experts bij de inlichtingendiensten hebben me verteld dat martelen werkt bij ondervragingen”, zei Trump in een interview met ABC News. “Ik ga luisteren naar wat mijn ministers ervan denken, maar ik overweeg om waterboarding weer te gaan gebruiken.”

“Als ISIS dingen doet waar niemand sinds de Middeleeuwen nog van gehoord had, moet ik me dan slecht voelen om waterboarding? We moeten vuur met vuur bestrijden”, aldus Trump. “Ik wil alles doen dat legaal is. Maar heb ik het gevoel dat waterboarding werkt? Absoluut. Het werkt.”