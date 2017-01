Reconstructie van schietpartij waarbij Salah Abdeslam kon ontsnappen aan de gang in Vorst

In de Driesstraat in Vorst is een reconstructie aan de gang van de schietpartij waarbij ook Salah Abdeslam vorig jaar kon ontsnappen.

Wat een gewone huiszoeking moest worden op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst, mondde uit in een schietpartij. De speurders hadden een leeg huis verwacht, maar werden onmiddellijk onder vuur genomen door Mohamed Belkaid, een tijdelijke bewoner van het huis.

De politie kon Belkaid uiteindelijk doodschieten. Zijn beide kompanen konden echter ontsnappen. Op basis van vingerafdrukken ontdekt men achteraf dat het om Salah Abdeslam gaat.

Abdeslam wordt enkele dagen later opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek. Hij werd meteen verdacht van viervoudige moordpoging op politieagenten.