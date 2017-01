Blunderende Nancy-doelman bezorgt Monaco een makkelijk ticket voor de finale van de Ligabeker

AS Monaco heeft zich met een erg makkelijk doelpunt geplaatst voor de finale van de Franse Coupe de la League. Radamel Falcao kreeg het doelpunt op een presenteerblaadje na een blunder van Nancy-doelman Guy N’dy Assembé.

Monaco mag keeper Assambé bedanken voor de 1-0 zege in het tweede bekertoernooi in Frankrijk. De goalie schatte de bal volledig verkeerd in, waardoor de Colombiaanse Falcao rustig kon scoren.

In de finale neemt Monaco het op tegen het PSG van Rode Duivel Thomas Meunier. PSG schakelde Bordeaux uit met 4-1.