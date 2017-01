Thomas Buffel: “Liefste prinses, we zagen je zo graag”

Onze liefste prinses heeft ons deze nacht verlaten.. ?? er zijn geen woorden voor, ze heeft tot het einde nog gevochten, zonder ooit te klagen, ze was zelf nog altijd bezorgd om een ander! We zagen haar zo graag ?? Ze heeft ons allen geïnspireerd, en het is nu aan ons om haar positiviteit verder uit te dragen.

A photo posted by Thomas Buffel (@thomasbuffel19) on Jan 26, 2017 at 12:58am PST