Nieuwe doelman? Anderlechtfans schreeuwen massaal om nieuwe verdedigers

De afgelopen dagen polsten wij op Sportwereld.be naar uw mening over de transfers van uw favoriete ploeg. De resultaten zijn op zijn minst opvallend: terwijl bij Club Brugge liefst 92% van de fans tevreden is met de gang van zaken, schreeuwen de fans van Anderlecht niet om een nieuwe doelman maar om nieuwe verdedigers. Opvallend, want Anderlecht zocht -en vond- de afgelopen transferperiode vooral versterking in doel.

Eerst even wat uitleg: de poll liep vanaf dinsdagmiddag tot woensdagavond op onze website en er namen precies 2.820 lezers aan deel. Zij vulden de naam van hun favoriete club in, of ze tevreden waren met de transfers van hun team en of ze hun team nog versterkt wilden zien -en zo ja: waar.

De resultaten zijn opvallend: de fans van de teams bovenaan het klassement zijn over het algemeen vrij tevreden. De grote uitzondering: Anderlecht, waar liefst 65% zich niet kan vinden in het transferbeleid. Een schril contrast met Club Brugge. Dat telt amper twee punten meer in het klassement, maar de komst van onder meer Lex Immers leidde tot een tevredenheidspercentage van liefst 92%.

We vroegen de fans dus ook nog naar waar zij hun team versterkt wilden (meerdere opties waren mogelijk). Ook hier weer komen de Anderlechtfans met een opvallende smeekbede: zij willen vooral nieuw bloed in de verdediging: 87% wil het team daar versterken, tegenover 26% in doel. Voor de goede orde: de poll vond plaats nadat het nieuws van de keepersruil tussen paars-wit en Deportivo La Coruña bekend raakte. Anderlecht slikte tot nu toe 24 doelpunten in 23 wedstrijden en gaf ook woensdagavond tegen Westerlo gemakkelijk twee goals weg. Een schril contrast met de aanval, die met 52 rozen de productiefste van de Jupiler Pro League is.

Nog zo’n opvallend resultaat: 55% van de fans van Racing Genk is tevreden met de wintertransfers. Zij willen vooral versterking in de spits (66%). De aanval is trouwens ook een pijnpunt voor meer dan twee derde van de aanhang van Mechelen, STVV, Moeskroen en Waasland-Beveren.

Tot slot: de ploeg met het grootste keepersprobleem is Standard. De jonge Guillaume Hubert ontpopte zich er niet tot het meest zekere sluitstuk, en dat is 69% van de fans van de Rouches niet ontgaan.