Nog meer triest voetbalnieuws: Didier Ovono verliest zijn vader

Doelman Didier Ovono krijgt na de uitschakeling met Gabon op de Afrika Cup een nieuwe klap te verwerken: vandaag is zijn vader overleden.

Heel KVO wenst @didier_ovono en zijn familie veel sterkte toe na het overlijden van zijn vader. Courage & RIP ! :( pic.twitter.com/4ad8S52F3c — KV Oostende (@kvoostende) 26 januari 2017

De 34-jarige Ovono krijgt de laatste tijd heel wat slecht nieuws. Door de komst van William Dutoit is hij niet langer eerste keeper bij KV Oostende. Daarnaast was zijn avontuur met Gabon op de Afrika Cup van korte duur: na drie wedstrijden was het gastland al uitgeschakeld. Deze ochtend overleed zijn vader.

Sterkte, Didier.