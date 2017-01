Onderzoek wijst uit: snoozen is iets voor intelligente, creatieve en onafhankelijke mensen

Kan jij ’s morgens niet goed uit bed, zet je de wekker, maar druk je die steeds af om nog tien minuutjes langer warm ingeduffeld in je bed te blijven liggen? “Ongezond voor je bioritme”, “dom”, “lui”; snoozen heeft een slechte reputatie. Nu is er uit een Brits wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er ook voordelen zijn.

Het Britse onderzoek presenteert zijn resultaten onder de titel “Waarom nachtraven intelligenter zijn”, want zij vonden een verband tussen snoozen en creativiteit, intelligentie en een onafhankelijk karakter.

Intelligenter

“We zijn veel beter aangepast aan wakker zijn en slapen dan onze voorvaderen”, zo leggen auteurs Satoshi Kanazawa en Kaja Perina uit. “Niet vroeg gaan slapen met zonsondergang en niet vroeg opstaan met zonsopgang is typisch aan het moderne leven. Het is een teken van uitmuntende intelligentie.”

Creatief & onafhankelijk

Mensen die snoozen zouden ook creatiever zijn en onafhankelijker. Zij hebben leren luisteren naar hun lichaam en kunnen loskomen van het strikte tijdstip dat de klok hen oplegt. Die mensen zouden onafhankelijker beslissingen maken en creatiever omspringen met problemen.

Comfortabeler leven

Dat is niet het enige wetenschappelijk onderzoek dat tot die conclusie komt. De universiteit van Southhampton bekeek het slaappatroon van 1.229 mannen en vrouwen. De nachtraven, die pas na elf uur gaan slapen en pas na acht uur opstaan, hadden een significant hoger inkomen en een comfortabelere levensstijl.

Toch is er nog steeds een schaduwzijde aan het snoozen. Te lang in je bed blijven liggen heeft ook negatieve gevolgen. Langer dan twaalf uur in je bed blijven liggen, zou ervoor zorgen dat je sneller doodgaat. Een gulden middenweg vinden, is dus zeker aan te raden, zo raden de wetenschappers aan.