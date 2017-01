Lierse komt op gelijke hoogte met Antwerp

Lierse heeft vrijdagavond op het veld van OH Leuven met 2-3 gewonnen. In de eerste helft kwamen de efficiënte Pallieters op een 0-3 voorsprong na doelpunten van Buysens, De Belder en Masika. Na de rust milderden de Leuvenaars via goals van Loemba en Casagolda.

Het leek erop dat Lierse bij de rust de volle buit al binnen had. De bezoekers stonden met een ruime 0-3 aan de leiding en daarvoor moesten de troepen van Eric Van Meir niet eens diep gaan. Een doeltreffend Lierse die uit een minimum aan kansen drie keer raak schoot. Na een kwartier tipte Buysens de bal over de lijn. Rond het half uur was het dan twee keer goal binnen enkele minuten. Op tegenaanval zette De Belder de netten bol. Nummer drie was voor Masika. En Leuven? Vanhamel beleefde tot de koffiepauze een rustige avond.

In de tweede helft lieten de bezoekers Leuven weer in de match komen. De thuisploeg trok zich op aan de 1-3 van Loemba. Na dat doelpunt nam OHL de match meer over. Een tweede helft waarin ook een aantal doelpunten werden afgekeurd. Zo werd het doelpunt van Ankomah eerst gevalideerd om daarna te worden afgefloten. Een spannend slotfase werd het nog. Vanhamel redde een prima poging van Kostovski. Leuven zou de 2-3 toch scoren, maar de strafschop van Casagolda viel in blessuretijd en dus te laat. Een belangrijke overwinning voor de Pallieters, die weer op gelijke hoogte komen van Antwerp. De Great Old speelt in het weekend nog wel tegen Tubeke.

EINDSTAND. OH Leuven - Lierse 2-3

Herbeleef hieronder de wedstrijd: