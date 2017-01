Negen Tubekenaars delven het onderspit tegen Antwerp

Antwerp is in Tubeke door het oog van de naald gekropen. De Great Old kwam tot drie keer op voorsprong, maar twee keer kwam een vechtend Tubeke terug. Een tweede rode kaart en een binnengewerkte strafschop van Dierckx gaven de genadeslag voor de Waals-Brabanders. Owusu scoorde nog de 2-4 in de blessuretijd. Antwerp klimt weer naar de leiding en heeft drie punten voor op Lierse en zes op Roeselare in de periodestand.

EINDSTAND. Tubeke - Antwerp 2-4

De verplaatsing naar Tubeke kondigde zich aan als een lastige. De Waals-Brabanders nestelen zich in de stand net achter de grote drie en waren vooraf niet helemaal kansloos in de strijd om de periodetitel. Bovendien lag het veld er in Tubeke behoorlijk slecht bij.

Desondanks wilde Antwerp het van bij de start voetballend oplossen, terwijl Tubeke het met lange ballen probeerde. Het combinatievoetbal van Antwerp leidde nog voor het halfuur tot een verdiende openingsgoal. Dierckx schoot op de Tubeke-doelman, maar Lallemand kon in de rebound binnen werken: 0-1.



Dierckx heeft gescoord.

Tubeke buigt niet

Het tempo ging vervolgens alleen maar meer de hoogte in. Zowel Tubeke, via Laurent, als Antwerp, via Duplus, kregen nog goede scoringsmogelijkheden. Het was uiteindelijk Tubeke dat de eerstvolgende treffer mocht vieren. Diallo kroop goed achter de Antwerpdefensie en tikte het leer voorbij Debaty: 1-1.

Maar nog voor de rust mochten de bezoekers alsweer juichen. Dequevy strafte een foutje achterin van doelman Beunardeau af en schoot raak: 1-2.

Tubeke met 10 verder

Beide teams waren nog maar net uit de kleedkamer gekomen of een van de Tubekenaren mocht alweer rechtsomkeer maken. Zenke slikte rood en Tubeke moest zo met tien man de gelijkmaker proberen na te jagen.

Het was echter Antwerp dat bloed rook en maar wat graag de veilige 1-3 wilde scoren. Toch was het Tubeke dat op het uur weer gelijk kwam via Da Silva Camargo, die een vrijetrap mooi voorbij Debaty knalde: 2-2.

Tubeke vatte moed en hoopte zelfs de drie punten thuis te houden. Antwerp leek even het noorden kwijt te zijn en de zenuwen begonnen de overhand te nemen. Antwerp moest even naar adem happen in de pot vechtvoetbal.

Dierckx zorgt voor verlossing

De bevrijding volgde echter 10 minuten voor tijd. Laurent beging een fout in het strafschopgebied en ving daar bovenop een tweede gele kaart. Dierckx eiste de strafschop op en scoorde in twee tijden: 2-3.



De ref fluit strafschop voor Antwerp

Toch bleef het bibberen. Amallah trapte de bal enkele minuten voor tijd nog op de lat. Owusu nam in de blessuretijd echter alle twijfel weg: 2-4.

Weer leider

Antwerp zet zijn straffe reeks door en heeft nu zelfs 15 op 15. Na tien wedstrijden in de tweede periode heeft Antwerp 22 punten, drie meer dan Lierse en al zes meer dan Roeselare. De periodetitel komt steeds dichterbij voor de Great Old.

Herbeleef de wedstrijd hier: