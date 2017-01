“Zijn woorden zijn leugens”: Legia kwaad op uitgeleende Langil

Hangt Waasland-Beverenspeler Steeven Langil een disciplinaire straf boven het hoofd? De speler wordt door Legia Warschau aan zijn vorige club uitgeleend en zich na zijn terugkeer in het Waasland ontvallen dat hij in Polen racistisch behandeld was. Legia is nog amused en stelt een tuchtprocedure in.

Langil scoorde vorig seizoen een aantal belangrijke goals voor Waasland-Beveren en versierde zo een transfer naar Legia Warschau, waar Besnik Hasi (ex-Anderlecht) toen nog de plak zwaaide. Maar een half jaar later staat de Fransman dus terug op huurbasis aan de Freethiel.

“Wat ik ginds meemaakte, wil ik zo snel mogelijk vergeten. Na het ontslag van Hasi werd ik er compleet genegeerd. Bovendien kwam ik zowel binnen als buiten de club in aanraking met racisme. Ik wou er zo snel mogelijk weg.” De woorden van Steeven Langil in Het Laatste Nieuws van woensdag waren niet mis te verstaan: de 28-jarige aanvaller is blij dat hij terug is.

“Leugens”

Maar de uitspraken reisden tot in Polen, waar Legia -de club die hem uitleent- liet weten dat er een tuchtprocedure tegen de Fransman werd opgestart. “Zijn woorden zijn leugens die de goede naam van Legia schenden”, aldus woordvoerder Seweryn Dmowski op Twitter.

Slowa Steevena Langila to klamstwo, które narusza dobre imie Legii. Wobec zawodnika wszczeto postepowanie dyscyplinarne. Szczególy niebawem. — Seweryn Dmowski (@seweryndmowski) January 26, 2017

Ook Legia-kapitein Jakub Rzezniczak liet zich al laatdunkend uit: “Wat een tijdsverlies voor iemand die maar zes matchen voor Legia speelde.”