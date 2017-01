Kan deze man KV Kortrijk eindelijk aan een overwinning helpen?

KV Kortrijk heeft bijna een nieuwe centrale verdediger beet.. Clubvoorzitter Joseph Allijns bevestigt dat de Serviër Vladimir Kovacevic bij de Kerels gaat spelen als alle medische testen in orde zijn. Kortrijk, dat de laatste acht competitiewedstrijden verloor, kan de versterking goed gebruiken.

“Als de medische testen ok zijn, is Vladimir Koracevic een speler van KVK,” zegt Allijns op Twitter. Kortrijk haalt de 24-jarige Kovacevic bij het Servische Vojvodina. Hij scoorde dit seizoen al twee keer in zestien wedstrijden.