Interseksueel topmodel Hanne Gaby krijgt steun van overal

Niet enkel haar entourage steunt Hanne Gaby Odiele, die begin deze week bekendmaakte dat ze interseksueel is. Het Belgische topmodel (28) krijgt hartverwarmende reacties van over de hele wereld en wakkert ook reacties los van anderen die aan de aandoening leiden.

Een van hen is de Britse cruisezangeres Dawn Vago, die net als Hanne werd geboren met beide geslachtskenmerken. Vandaag heeft ze naar eigen zeggen een perfect leventje: er staat een man aan haar zijde, ze hebben een hond en een wens om een kindje te adopteren. Als kind kregen haar ouders te horen dat zo’n leventje er wellicht niet in zat voor hun dochter. “Ze zeiden hen dat ik nooit zou trouwen, zelfs dat ik nooit iemand zou vinden die me graag ziet. Ik zou hen ook nooit kleinkinderen kunnen schenken”, klinkt het in een interview met de Britse krant The Guardian.

Vago had een vreemde jeugd en is vandaag directeur van IntersexUK, een organisatie voor interseksuelen. Ze is vol lof over de onthulling van Hanne Gaby. “Het is moedig. We zijn heel trots op haar. Het is een groot taboe. Artsen vertellen ouders hun kinderen niet in te lichten, maar die jongens en meisjes groeien op met de angstig dat ze niet behoren tot de maatschappij. “Ik heb nog nooit een interseksueel ontmoet die blij is met zijn of haar operatie”, zegt ze.

Foto: Instagram

Haar collega Holly Greenberry deelt die mening. “Ze is niet alleen een supermodel, maar ook een rolmodel. Het moet maar eens gedaan zijn met schaamte en het stigma rond de aandoening.” Sinds haar onthulling, deelt Hanne Gaby filmpjes rond interseksualiteit op haar Instagrampagina. Ze is inmiddels ook het gezicht van interAct, een organisatie die net als het model het taboe rond de aandoening wil doorbreken. In de reacties onder haar foto’s barst het van de hartjes en steunende woorden van volgers overal ter wereld.