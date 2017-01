Palermo stelt met Diego Lopez vierde (!) trainer van het seizoen aan

Na Davide Ballardini, Roberto De Zerbi en Eugenio Corini is de Uruguayaan Diego Lopez de vierde hoofdtrainer in nauwelijks een seizoen tijd bij Palermo. Dat kondigde de Italiaanse eersteklasser donderdag aan op haar website. Palermo wordt geleid door Maurizio Zamperini, een voorzitter die de afgelopen vijftien jaar al 38 trainerswissels doorvoerde.

De 42-jarige Diego Lopez is een clubmomument van Cagliari. De Uruguayaan voetbalde twaalf seizoenen in Sardinië en was er ook kort aan de slag als coach (2013-2014). Palermo wordt de tweede club van Lopez in de Serie A, nadat hij tussendoor ook nog een seizoen tweedeklasser Bologna onder zijn hoede had.

Zijn voorganger, Eugenio Corini, werd twee dagen geleden op de keien gezet. Hij was nog maar sinds begin december hoofdcoach. Lopez zal met Palermo moeten knokken tegen de degradatie. De Sicilianen staan negentiende en voorlaatste, met nauwelijks tien punten uit 21 wedstrijden. Empoli, dat op de zeventiende plaats staat en virtueel gered is, telt liefst elf punten meer.