Drie profvoetballers krijgen boete voor gokken op eigen wedstrijden

Naast Olivier Deschacht werden ook Tuur Dierckx (Antwerp), Knowledge Musona (KV Mechelen) en Laurent Henkinet (Waasland-Beveren) veroordeeld voor gokken op hun eigen wedstrijden. Die laatste werd aan de deur gezet bij Waasland-Beveren. Eén speler ging reeds over tot het betalen van deze boete, de andere twee spelers kunnen nog in beroep gaan.

Het gokken op wedstrijden van de eigen club is niet alleen strafrechtelijk verboden, maar ook verboden volgens de cao’s die met de spelersbonden zijn afgesloten, volgens de individuele arbeidsovereenkomsten én volgens het bondsreglement van de KBVB. “De spelers hadden dus absoluut moeten weten dat het gokken op eigen wedstrijden illegaal is”, zegt Brecht Vermeulen van N-VA. “Het is niet omdat de spelers de wedstrijden niet manipuleren, dat het toegestaan is om op de eigen wedstrijden te gokken.”

Vermeulen wil dat clubs, de Pro League en de KBVB meer inzetten op het sensibileren van spelers. Daarnaast wil hij ook dat de politiek ingrijpt om de identificatie van spelers vlot te doen verlopen. “Minister Geens gaf reeds mee dat er tegen het eind van dit jaar maatregelen worden genomen om identificatieproblemen op te lossen. Vandaag kan namelijk elke gokker onder talloze nicknames meespelen. Jammer genoeg is de minister van oordeel dat e-ID identificatie momenteel niet aan de orde is omdat de operatoren dan de toestemming moeten krijgen van de privacy commissie. Dergelijke e-ID identificatie is in het belang van zowel Kansspelcommissie als de gokker zelf. Dit had de onduidelijkheid van de zaak Deschacht voor een deel kunnen wegnemen”, aldus Vermeulen