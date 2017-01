Inter verhuurt Senna Miangue aan middenmotor Cagliari

Senna Miangue speelt de rest van het seizoen op huurbasis van Cagliari. Dat kondigde de Sardinische club woensdag aan op haar website. Miangue wordt gehuurd van Internazionale waar hij maar met mondjesmaat aan spelen toekwam. Cagliari, dat elfde staat in de Serie A, bedong ook een aankoopoptie.

De 19-jarige Miangue maakte eind augustus zijn debuut voor Inter in de Serie A (tegen Palermo). In het vervolg van de heenronde kwam hij nog tot vier optredens in de hoofdmacht van de Nerazzurri, maar een vaste basisplaats afdwingen zat er niet in voor de jonge linksachter.