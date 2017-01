Samuel Eto’o keert terug naar Rusland

Na anderhalf jaar bij het Turkse Antalyaspor vertrekt de Kameroense aanvaller Samuel Eto’o opnieuw naar Rusland. Subtopper Amkar Perm stelde de 35-jarige spits donderdag voor op Twitter.

Na Leganés (1997-1998), Real Madrid (1998-1999), Espanyol (1999-2000), Mallorca (2000-2004), FC Barcelona (2004-2009), Internazionale (2009-2011), Anzji Machatsjkala (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Everton (2014), Sampdoria (2015) en Antalyaspor (2015-2017) is Amkar Perm de twaalfde profclub voor Eto’o. Het is een terugkeer voor de spits naar Rusland, waar hij in dienst van Anzji Machatsjkala even de best betaalde speler ter wereld was.

De rijkgevulde prijzenkast van Eto’o bevat onder meer drie Champions League-titels (2006 en 2009 met Barcelona, 2010 met Inter), drie Spaanse titels (2005, 2006 en 2009) en één Italiaanse titel (2010).

Eto’o speelde 118 interlands voor Kameroen en won met de Ontembare Leeuwen olympisch goud in 2000 in Sydney en twee Africa Cups (2000 en 2002). In 2014 zette de voormalige kapitein een punt achter zijn interlandcarrière.

Zijn nieuwe club, Amkar Perm, staat na zeventien speeldagen op een zesde plaats in de Russiche Premier League.