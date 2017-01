Het bizarre verhaal van de gorilla die tussen de kindjes leefde maar tragisch aan zijn eind kwam

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat het Britse stadje Uley er een opmerkelijke inwoner bij kreeg. De ouders van gorilla John Daniel werden in zijn thuisland Gabon neergeschoten, waarna de verweesde gorilla naar Groot-Brittannië gebracht werd.

Margaret Groom, archiviste van de Uley Society, de heemkundige kring van Uley zeg maar, getuigt over het vreemde levensverhaal van de gorilla die een gerespecteerd inwoner van haar stadje was. “Tot voor kort hadden we hier nog mensen rondlopen die zich nog herinnerden hoe hij in het dorp rondliep met de kinderen. Hij ging altijd de tuinen van mensen in om de rozen op te eten.”

John Daniel werd naar Uley gebracht door Alyse Cunningham, de dochter van de toenmalige burgemeester. Zij besloot hem zoveel mogelijk op te voeden als een mensenkind. De gorilla speelde dus ook met de andere kinderen in het dorp en kwam zelfs bij hen op school.

“De kinderen reden hem gewoonlijk rond in een kruiwagen. Hij wist welk huis goede cider had en ging er dan ook regelmatig langs voor een slokje”, vertelt Margaret. “Hij was ook gefascineerd door de plaatselijke schoenmaker en zat vaak te kijken hoe hij schoenen repareerde.”

Alyse Cunningham nam hem zelfs regelmatig mee naar haar huis in Londen, waar hij etentjes bijwoonde en mee thee dronk met Cunningham en haar gasten.

“Het verhaal kent wel een triest einde”, aldus Margaret. “Toen hij volgroeid was, kon Cunningham niet meer voor hem zorgen. Ze verkocht hem aan een Amerikaan, gelovend dat hij naar een tehuis in Florida zou gaan.”

“In plaats daarvan kwam hij in handen van het Barnum en Baileys Circus en werd hij tentoongesteld in een zoo op Madison Square Garden. Zijn gezondheid ging echter snel achteruit, wat de verzorgers in de zoo weten aan heimwee.”

“Ze stuurden een bericht naar Cunningham om zo snel mogelijk naar de zoo te komen: ‘John Daniel mist u en rouwt om u. Kan u niet meteen komen? Het hoeft niet gezegd dat we het als een voorrecht zullen beschouwen al uw kosten te betalen.”

Cunningham zette meteen koers naar haar geliefde gorilla, maar het was te laat. Voor ze hem kon bereiken, stierf John Daniel aan een longontsteking. Zijn lichaam werd aan het American Museum of Natural History gedoneerd en later tentoongesteld in het New York Museum. Dit jaar is de gorilla het thema van een kunsttentoonstelling in Uley.