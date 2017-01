Dit is hij dan, de Japanse aanwinst van AA Gent: “Ik ken het Belgische voetbal een beetje”

AA Gent heeft donderdagnamiddag in de Ghelamco Arena nieuwste aanwinst Yuya Kubo voorgesteld. De transfer van de Japanse international is volgens manager Michel Louwagie één van de duurste ooit bij de club met stamnummer 7, volgens onze informatiekostte hij 3,5 miljoen euro. De 23-jarige spits ondertekende een contract voor 3,5 seizoenen en komt over van het Zwitserse Young Boys Bern.

Eerder dit jaar tastte de club al diep in de geldbeugel om onder andere doelman Lovre Kalinic en middenvelder Tesfaldet Tekie aan te trekken. Nu komt daar dus de Japanse aanvaller Kubo bij. Onder ruime, Japanse, persbelangstelling gaf hij zijn eerste persconferentie waarbij hij geflankeerd werd door onder andere zijn makelaar Maurizio Morana en voorzitter Ivan De Witte, manager Michel Louwagie en commercieel directeur Patrick Lips

“Ik ken het Belgische voetbal een beetje en vooral de prestaties van Gent”, begon Kubo. “Dit is een ploeg die me fascineert. Ik wil hier zo snel mogelijk aan de slag. Ik hield meteen een goed gevoel over aan de eerste gesprekken met het bestuur van mijn nieuwe club. Ik wil me alvast opwerken en verder ontwikkelen als speler. Dit is een goede opstap voor mijn verdere carrière. Ik krijg de kans me te profileren in deze club. Het stadion van Bern was al knap maar dit hier is toch een pak mooier, ik ben onder de indruk”, aldus Kubo, die met het rugnummer 31 zal spelen.

Foto: Photo News

“Dat was ook het rugnummer waarmee ik mijn loopbaan startte als profspeler in Japan. Ook bij Bern was 31 mijn rugnummer en nu speel ik in Gent ook met dat nummer. Ik werd alsmaar beter met dat getal op mijn rug, noem het gerust bijgeloof.”

De Japanner is één van de duurste transfers bij de Oost-Vlaamse club. “Dit legt me alvast niet meer druk op, maar ik kom hier wel om te presteren. Daarvoor ben ik naar hier gekomen.”

“Ik schat de Belgische competitie wel een stukje hoger in dan die in Zwitserland. Ik hoop dat ik de steun krijg van de fans. Voor mij is AA Gent een nieuwe start. Ik had woensdag al een eerste gesprek met de trainer, dat verliep heel goed. Hij gaf me meteen het gevoel dat ik welkom ben en dat hij me nodig heeft voor de uitbouw van zijn team.”

“Aan motivatie zal het me niet ontbreken. Graag sta ik zondag al aan de aftrap tegen Club Brugge. De ‘Slag om Vlaanderen’? Natuurlijk ken ik de belangrijkheid van die match voor de supporters, maar voor mij is elke wedstrijd heel belangrijk.”

Voorzitter De Witte: “Transferperiode nog niet gedaan bij AA Gent”

Met de komst van Yuya Kubo blijft AA Gent de nieuwkomers maar opstapelen. De Japanner is echter niet de laatste transfer.

“Ik ben alvast zeer tevreden dat we Yuya Kubo hebben kunnen strikken”, klonk het bij voorzitter Ivan De Witte. “Wij hebben een zeer drukke transferperiode achter de rug. Wel, ik kan nu al zeggen dat die nog niet gedaan is. Morgen/vrijdag komen we met nog meer nieuws op de proppen. Dan kan ik een nieuwe naam vrijgeven van een speler die ons ook komt versterken”, stelde de Gentse preses.

“Met het aantrekken van Kubo zetten we weer een stapje verder naar ons doel. Onze eerste ambitie is Play-Off 1 te halen, daarna zien we verder, en ik hoop dat Yuya daarin een belangrijke rol zal spelen. We blijven met AA Gent verder investeren in de toekomst en zullen dat ook de komende maanden en jaren blijven doen. Onze nieuwe aanwinsten zullen dat aantonen. Kijk maar naar de match van woensdag op Lokeren, daarin speelde doelman Lovre Kalinic een heel belangrijke rol. Het was trouwens een wedstrijd waardoor ik niet gecharmeerd werd door de prestatie van mijn team”.

Het aantrekken van Yuya Kubo brengt AA Gent nu ook in Japan op de kaart. “Wij hebben de speler niet naar hier gehaald om extrasportieve of commerciële redenen. Doen die zich voor, dan gaan we daar gretig op inspelen maar wij hebben Kubo in eerste instantie een contract aangeboden om louter sportieve redenen. Hij gaf me bij de eerste gesprekken meteen een zeer goede indruk. We volgden hem al lang. Eerst lag Bern wat dwars maar de laatste dagen kwam er een kentering en slaagden we erin de deal af te ronden. Het was een moeilijke bevalling maar wij hebben er toch opnieuw een zeer waardevolle speler bij. Ik heb soms de gewoonte voor de match de kleedkamer binnen te stappen en de spelers kort aan te spreken. Wel ik zal er nu best aan doen om wat woorden Japans te leren om ook Yuya te woord te staan”, lachte De Witte.

Michel Louwagie: “Eén van de duurste transfers”

De transfer van Yuya Kubo is volgens Michel Louwagie niet de duurste ooit van de Buffalo’s. Dat zei de algemeen manager donderdag op de voorstelling van de Japanse aanvaller, die van Young Boys Bern overkomt en zo’n 3,5 miljoen zou gekost hebben.

“Over cijfers spreek ik nooit maar ik kan ontkennen dat dit de duurste transfer is die we ooit deden. Laat me stellen dat het één van de duurste uit de geschiedenis van ons team is”, lachte de manager. “De eerste onderhandelingen waren er al in juli en augustus van vorig jaar. Toen kwamen we niet tot een akkoord. De ‘go’ kwam er in de afgelopen dagen wel. Gelukkig hebben we deze transfer wel kunnen afronden en hield iedereen zijn woord, ook al was er interesse vanuit een andere Belgische club. Nu lukte het dus wel om een handtekening te krijgen. Dat was in het verleden wel eens anders.”

Yuya Kubo wil in Gent meer ervaring opdoen en zich verbeteren als speler. “Het positieve is dat de speler zelf heel graag naar ons kwam. Hij is ons na het afspringen van de eerste gesprekken steeds blijven volgen. Hij kent Gent dus een beetje. Yuya is iemand die niet zweeft en zich wil verbeteren als voetballer. Bij ons gaat hij daar alle kans toe krijgen.”