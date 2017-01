3.000-tal treinreizigers geblokkeerd tussen Brussel en Gent

Brussel - Een drieduizendtal reizigers heeft donderdagavond meer dan een uur vast gezeten in enkele geblokkeerde treinen. Een defecte locomotief blokkeerde een spoor richting Gent. Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols komt het treinverkeer weer op gang, maar zullen de getroffen reizigers toch ruim een uur later op hun bestemming aankomen.

De trein die op weg was van Schaarbeek naar Oostende, raakte rond 17.20 uur even buiten het station van Brussel-Zuid defect. Ze was vanuit Brussel onderweg richting Gent. Het defecte voertuig blokkeerde één van de twee sporen tussen Brussel en Gent.

Voor de ongeveer 3.000 passagier in vier bomvolle treinen zat er niets anders op dan te wachten tot de kapotte locomotief verwijderd was. Dat gebeurde pas rond 18.30 uur toen een hulplocomotief die uit Denderleeuw opgeroepen werd, ter plaatse kwam, zegt Crols. En kon het treinverkeer dus weer op gang komen.

Het defecte treinstel wordt nu voortgesleept door de hulplocomotief, en zet zijn weg richting Oostende gewoon voort, “met alle voorziene stops”, zegt Crols.

De getroffen reizigers stonden dus ruim een uur stil in Brussel en zullen met vertraging op hun bestemming komen.