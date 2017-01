Gezin van zes op straat na brand op zolder

Boutersem - In de Doornstraat in Boutersem is donderdagmiddag brand uitgebroken op een zolderkamer van de woning. Een van de bewoners was in de kamer, maar kon het vuur niet stoppen.

“De brand is begonnen op de kamer van mijn broer Arne, terwijl hij daar was”, zegt Ruben Van Den Broeck (31). “Hij heeft de enige kamer die tot aan het dak komt, de zolderkamer. Zelf was ik beneden toen het vuur ontstond. Ik hoorde wel veel lawaai, maar stelde me daar niet meteen vragen bij. Hij maakt wel vaker veel lawaai op zijn kamer. Maar toen viel de stroom uit en stormde Arne naar beneden. Hij zei dat we de brandweer moesten bellen.”

Hoe de brand juist kon ontstaan, weet Ruben niet. Zijn broer Arne was zo van streek toen hij naar beneden gelopen kwam, dat hij niet in staat was dat te zeggen. “Hij was helemaal in paniek en wilde alleen maar dat iedereen het huis uit ging. Ik denk dat hij eerst nog zelf heeft geprobeerd het vuur te stoppen”, zegt Ruben.

Gezin van zes op straat

De brandweer van Tienen en Leuven kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is onbewoonbaar. Het gezin zal tijdelijk elders onderdak moeten zoeken.

Ruben en Arne woonden in het huis met nog een broer en zus, en hun ouders. “We wonen allemaal hier omdat mijn moeder ziek is”, zegt Ruben. “Ze ligt in een ziekenhuisbed, dus het was niet eenvoudig om alles het huis uit te krijgen. Maar we zijn allemaal in orde. Het was wel even chaos omdat de hulpverleners heel druk in de weer waren met mijn moeder en mijn broer. Maar uiteindelijk is iedereen in orde en dat is het belangrijkste.”

