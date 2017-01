“Kinderen door grenspolitie geslagen, door honden gebeten en illegaal teruggeduwd over de grens”

Kinderen van migranten en vluchtelingen krijgen steeds vaker te maken met geweld aan de grenzen die de (gesloten) Balkanroute kruist. Dat meldt de internationale organisatie Save the Children.

“Kinderen jonger dan 12 worden onder dwang en onrechtmatig teruggeduwd over de grens met Servië vanuit Hongarije en Kroatië”, zo zegt Save the Children. “Ook al hebben ze de grens dus eerder al overgestoken.”

Bijna de helft van de vluchtelingen zijn kinderen. “Ze worden geslagen door de grenspolitie, ze worden gebeten door honden. Hun schoenen en dekens worden gestolen”, zegt Gemma Parkin van Save the Children. “Meerdere tieners hebben me verteld dat hondenbeten intussen gewoonte zijn geworden, net als het met geweld mensen terug over de grens duwen.”

Het zou gaan om zo’n 30 gevallen per dag, zo vermoedt Save the Children. “Hierdoor moeten steeds meer migranten door bossen en over door sneeuw bedekte bergen richting Bulgarije, om van daaruit hun tocht verder te zetten. Zo was er een Iraakse familie met een dochter van 8 jaar die een nacht door de bossen moest wandelen, toen het twaalf graden onder nul was. Ze hadden maar twee dekens. Het meisje was helemaal in shock toen de familie bij een hulpcentrum toekwam in Belgrado (Servië).”

Foto: AFP

Dumpplaats

Doordat onder andere Hongarije en Kroatië vluchtelingen weer over de grens dwingen, vrezen meerdere hulporganisaties dat Servië een soort van ‘dumpplaats’ wordt voor vluchtelingen. Maar ook de Servische regering zegt dat er maar maximum 6.000 migranten in het land kunnen worden toegelaten, ook al zitten er nu al naar schatting zo’n 7.000. Sinds dat maximum bereikt werd, hebben Servische ambtenaren NGO’s geadviseerd om af te zien van het voorzien van warme kledij, schoenen en voedsel buiten de officiële hulpposten. “Maar dat leidt tot een piek in het aantal vluchtelingen die te maken krijgen met onder andere gedeeltelijk afgestorven lichaamsdelen door de extreme koude en de zware omstandigheden waarin ze leven.”

Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN werden sinds november al 1.600 migranten illegaal gedwongen weer over de grens te gaan in de Balkanlanden. “Veel vluchtelingen zouden volgens het internationaal recht wel asiel mogen aanvragen, maar dat recht wordt hen ontzegd.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP