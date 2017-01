KV Mechelen verlengt contract van kapitein Rits: “Het was snel beklonken”

KV Mechelen heeft donderdag bekendgemaakt dat het de overeenkomst met middenvelder Mats Rits opengebroken heeft tot juni 2020. Het vorige contract van de Mechelse kapitein liep tot medio 2019.

“Ik voelde het vertrouwen en dan is het snel beklonken hé”, opende Rits op de website van KV Mechelen. “Ik ben hier echt heel graag. De ambitie is om eens play-off 1 te halen of een geweldige bekercampagne te spelen. Op dit moment doen we nog mee voor play-off 1, daar hoop ik samen met de rest van het team zo lang mogelijk voor te kunnen strijden. Zaterdag tegen Genk wordt het een zeer belangrijke wedstrijd. We willen zo graag een straf resultaat neerzetten. KV Mechelen verdient het om van succes te proeven.”

Mats Rits vertrok, na een debuut op 16-jarige leeftijd bij Beerschot, in 2011 naar de Nederlandse topclub Ajax. Na twee seizoenen in Amsterdam en geen enkele wedstrijd in het eerste elftal kwam hij in januari 2013 in Mechelen terecht. Bij Malinwa kwam hij ondertussen tot 120 officiële wedstrijden.