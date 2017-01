AC Milan verhuurt Niang aan Watford

Watford heeft donderdag de komst op huurbasis van de Franse spits M’Baye Niang bekendgemaakt. Het team van Rode Duivel Christian Kabasele bedong ook een aankoopoptie voor de 22-jarige aanvaller, die in de spits bij de Hornets de concurrentie mag aangaan met Stefano Okaka (ex-Anderlecht).

AC Milan contracteerde Niang in de zomer van 2012, na één seizoen in de hoofdmacht van zijn opleidingsclub Caen. Bij de Rossoneri slaagde Niang er echter nooit helemaal in door te breken en Milan leende hem in de lentes van 2014 en 2015 uit aan respectievelijk Montpellier en Genoa.

Dit seizoen kwam Niang tot 18 officiële wedstrijden in het shirt van Milan. Afgelopen weekend mocht hij in de slotminuten nog invallen in de 1-2 nederlaag tegen Napoli.

Watford staat momenteel op een veertiende plaats in de Premier League, met 24 punten uit 22 wedstrijden. Niang is na de komst van Mauro Zarate (van Fiorentina) en Tom Cleverley (op huurbasis van Everton) de derde inkomende transfer.