Wetenschappers zijn erin geslaagd menselijke cellen te laten groeien in varkens

Wetenschappers zijn erin geslaagd om menselijke cellen te laten groeien in embryo’s van varkens. Dat is een belangrijke stap in de transplantatie van organen.

De menselijke cellen maakten slechts een heel klein deeltje uit van de embryo’s, en de embryo’s groeiden maar voor een paar weken, zo zeggen de wetenschappers donderdag. Bovendien zijn er ook ethische bezwaren tegen dergelijke experimenten. Zo werden subsidies voor laboratoria die zo’n onderzoek uitvoeren geschrapt. De experimenten nu werden gefinancierd door private schenkers.

Toch is dit een belangrijke stap in de richting van het laten groeien van menselijke organen in dieren, om die organen daarna te kunnen transplanteren naar mensen. “Echte organen laten groeien in varkens is nog ver weg”, zegt Juan Carlos Izpisua Belmonte van het Salk Institute in Californië. “Maar het is wel een eerste, vroege stap richting dat uiteindelijke doel.” Het zou het wereldwijde tekort aan een menselijke transplantatieorganen kunnen oplossen. Zo is het de bedoeling om op termijn pancreassen, harten en levers te laten groeien in varkens. De organen zouden de plaats innemen van de eigen organen van de varkens. De dieren zouden daarna geëuthanaseerd worden vooraleer de organen worden verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat er menselijke cellen in dieren worden geplaats om die daar te laten groeien. Maar het is wel de eerste keer dat dit bij een varken gebeurd. Eerder werd er al geëxperimenteerd met muizen en ratten.