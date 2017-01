Hamburg stalt Alen Halilovic in Spanje

Alen Halilovic gaat het komend anderhalf jaar voor Las Palmas voetballen. Dat heeft de Spaanse eersteklasser donderdag bekendgemaakt. De Kroatische offensieve middenvelder wordt door het Duitse Hamburg, dat Halilovic afgelopen zomer wegplukte bij FC Barcelona, tot medio 2018 uitgeleend aan de nummer elf uit de Primera Division. Las Palmas bedong ook een aankoopoptie op de twintigjarige Kroatische international.

Barcelona telde in de zomer van 2014 zo’n 2,2 miljoen euro neer om Halilovic weg te halen bij zijn jeugdclub Dinamo Zagreb. Na een seizoen bij de beloftenploeg van de Catalaanse grootmacht werd hij voor een seizoen uitgeleend aan Sporting Gijon (drie doelpunten en vijf assists in 36 wedstrijden).

Hamburg weekte Halilovic afgelopen zomer voor zo’n 5 miljoen euro los bij Barça, maar beleefde nog niet veel plezier aan het toptalent. De spelmaker kwam slechts zes keer in actie in de Bundesliga. Tegen derdeklasser Zwickau bezorgde hij de Duitse club met zijn enige doelpunt in Hamburgse loondienst de zege. Op Gran Canaria hoopt Halilovic meer speelminuten te krijgen.

“Noch Hamburg, noch Halilovic was tevreden met de situatie. We moesten dus naar oplossingen zoeken. We wensen Alen veel geluk bij Las Palmas”, laat sportief directeur Jens Todt op de website van Hamburg, zestiende in de Bundesliga, optekenen.