Hij is 2,31 meter groot en wil de grootste basketballer te wereld worden

Met een indrukwekkende lengte van 2,31 meter torent hij ver boven zijn teamgenoten uit. Toch staat de zestienjarige Robert Bobroczky mogelijk nog een groeispurt te wachten. Zo is hij misschien wel de grootste professionele basketballer ter wereld in wording.

Robert Bobroczky (16) groeide op in Roemenië in een gezin van basketballers. Zo speelde zijn vader in het Roemeense nationale team. Samen met Gheorghe Muresan, die met een grootte van 2,31 meter de grootste speler uit de geschiedenis van de NBA is.

Mogelijk neemt Bobroczky binnenkort de fakkel van hem over. De jongen is nu al even groot en torent ver boven de andere spelers van het basketbalteam van de middelbare school Grand River Academy in de Amerikaanse staat Ohio uit.

Gekend als ‘Big Rob’ is hij niet alleen uniek door zijn grootte. Ook door zijn uitstekende resultaten en talenkennis - Robert spreekt vloeiend Roemeens, Hongaars, Italiaans en Engels - staat hij vaak in de kijker. “Hij is duidelijk uniek”, zegt coach Bobby Bossman nog.