Chelsea maakt knap animatiefilmpje van wereldsave van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois is aan een sterk seizoen bezig bij Chelsea en dat beseffen The Blues maar al te goed. Om hun appreciatie nog wat extra in de verf te zetten, maakten ze een knap animatiefilmpje van de wereldsave van onze landgenoot tegen Sunderland.

Half december pakte Courtois tegen Sunderland in de extra tijd uit met een heerlijke mirakelsave. Bekijk hier nogmaals de échte beelden:

Here's Courtois' vital stoppage-time save. That's 8 clean sheets in the last 10 games & this save guaranteed us all three points. Huge. #CFC pic.twitter.com/0kWSOgVMll