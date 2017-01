Trump wil 20 procent taksen heffen op import uit Mexico ‘om zo Mexico voor de muur te laten betalen’

Kersvers Amerikaans president Donald Trump wil 20 procent belastingen heffen op producten die via Mexico geïmporteerd worden in de Verenigde Staten. Op die manier wil Trump Mexico toch laten betalen voor de muur die hij wil optrekken aan de Mexicaanse grens.

Het was misschien wel Trumps grootste verkiezingsbelofte: “Ik ga een muur bouwen tussen Mexico en Mexico zal voor die muur betalen!” Daar is Mexico niet mee akkoord. De Mexicaanse overheid benadrukt dat ze niet van plan is ook maar een cent te betalen voor het bouwwerk.

Het Witte Huis zal dat nu via een omweg proberen te bereiken, onder andere door een belasting van 20 procent te heffen op alle importproducten uit Mexico, zo zegt de perswoordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis. Volgens Spicer heeft Trump dit idee privaat besproken met andere Republikeinen in het Congres. Nog volgens Spicer zou die taks jaarlijks goed zijn voor een surplus van 10 miljard dollar. Aangezien de kost voor het bouwen van de afsluiting geraamd worden op acht tot twintig miljard dollar, zou de muur dus op één, hooguit twee jaar volledig gefinancierd zijn.

De Mexicaanse president had donderdag al laten weten dat hij zijn bezoek aan Washington schrapt nadat Trump woensdag een decreet ondertekende om de muur op te trekken en die donderdag herhaalde dat Mexico ervoor zou betalen.