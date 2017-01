AA Gent blijft stoken: ”Concurrent wou Japanner nog wegkapen”

Het scheelde niet veel of AA Gent zat met een tweede geval Trebel - een speler met wie het een mondeling akkoord had maar die in laatste instantie naar een andere club trok. Dit keer ging het om de Japanse spits Yuya Kubo. “Dinsdag nog bood zich een andere Belgische topclub aan”, aldus AA Gent-manager Michel Louwagie. “Maar er zijn nog spelers die hun woord houden...” En zo kon AA Gent alsnog woensdag de transfer van de 23-jarige Yuya Kubo afronden.