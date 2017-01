Studiemeesters keren terug om werk leraars te verlichten

Toezicht op de speelplaats of aan de schoolpoort is geen opdracht voor leraren, vindt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Tegen 2020 wil ze die taak opnieuw volledig overlaten aan studiemeesters. Het is een van de voorstellen die de pil moeten vergulden voor leraren die straks één of twee uur extra les moeten geven.