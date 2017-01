Onbekende man kan politie helpen in zoektocht naar moordenaar van Sofie (27)

Knokke-Heist / Roeselare - De rechercheurs die de moord op Sofie Muylle (27) in Knokke proberen op te lossen, zijn op zoek naar een belangrijke getuige. Het signalement van een man is de afgelopen dagen intern onder alle agenten in de streek verspreid.

Sofie Muylle heeft het café alleen verlaten. Mijn cliënt is niet met haar meegeweest luc arnou

De man naar wie ze op zoek zijn, zou niet aangezien worden als een verdachte. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat hij zaterdagnacht de jonge vrouw uit Roeselare zou hebben vermoord. Er zouden geen camerabeelden zijn opgedoken die hem op de plek van de misdaad tonen, en hij is ook niet samen met Sofie ­gezien.

En toch wordt de man gezocht. Zondag, de dag na de moord, zou hij in Knokke zijn opgemerkt. Omdat de speurders zijn naam niet kennen, kregen alle agenten in het arrondissement ondertussen een beschrijving van de man, en van zijn kledij. Blijkbaar menen speurders dat hij de politie verder kan helpen bij het onderzoek. Waarom dat is, wil niemand kwijt.

Niet de vriend

Eén ding is zeker: het gaat niet om de vriend van Sofie Muylle. Hoewel de jongeman de afgelopen week op sociale media de stempel kreeg van hoofd­verdachte, lijkt zijn alibi ondertussen vast te staan.

Uit camerabeelden blijkt dat Sofie Muylle vlak voor de moord alleen door Knokke wandelde. “De vrouw heeft het café waar ze samen waren ­alleen verlaten. Mijn cliënt is niet met haar meegeweest”, zegt Luc Arnou, de advocaat van W.C. Verschillende klanten in het café getuigden ­ondertussen dat ze W.C. die avond in het café ­opmerkten.

W.C. werd uitvoerig ondervraagd door de politie, als kroongetuige. Hij heeft zich burgerlijke partij gesteld. “Hij heeft niks met de moord te maken”, aldus de advocaat.“Hij is nooit aangezien als een verdachte. Hij is net zo goed slachtoffer.”