Pornokoning eerst voor rechter, dan op stap met Matteo Simoni

Dennis Black Magic riskeert opnieuw een celstraf. Het parket van Oudenaarde eist twee jaar cel omdat hij vanuit de gevangenis twee minderjarige meisjes van 14 en 15 zou hebben benaderd en aangezet tot ontucht. Dat deed hij twee jaar ­geleden via een vals Facebookprofiel. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge klopt er niets van. “We betwisten formeel dat Dennis Burkas achter dat profiel schuilging.”

Op 23 februari weet Burkas of hij opnieuw naar de cel moet, maar dat belet hem niet zijn professionele leven opnieuw uit te bouwen. Gisteren werd hij gesignaleerd in het gezelschap van acteur Matteo Simoni. Via Facebook deelde Burkas een selfie, maar hij blijft vaag over de reden van de ontmoeting. “Er zit een project in de pijplijn, maar ik mag er nog niet veel over kwijt”, zegt hij. “Matteo en ik hebben elkaar gewoon graag.” Alles wijst erop dat Simoni in de huid van Black Magic zal kruipen. “Laat ons zeggen dat hij op bezoek kwam voor research. Robin Pront (regisseur van D’Ardennen, nvdr.) werkt aan een scenario. Maar of dat voor een film of een serie is, en welke rol Matteo daarin zal spelen, blijft geheim.”