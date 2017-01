Directeur, diaken, vrijwilliger met straatkinderen en nu geschorst na misbruikklachten

Een 55-jarige diaken uit het bisdom Hasselt is geschorst op verdenking van “grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen”. Vlak na zijn wijding in december waren bij het ­bisdom verschillende klachten binnengelopen over de man. Na een gesprek met de bisschop vroeg hij zelf om zijn geplande priester­wijding af te blazen.

Een dag nadat de voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe (80) even uit het verborgene opdook, ziet de katholieke kerk alweer een nieuw misbruikschandaal losbarsten. Jos J. (55) uit Heusden-Zolder werd nog maar pas in december als een late roeping tot diaken gewijd, in afwachting van zijn priesterwijding deze zomer. Maar gisteren maakte de Hasseltse bisschop Patrick Hoogmartens bekend dat hij zich verplicht had gezien de man te schorsen wegens mogelijk “grensoverschrijdend gedrag”.

Kort nadat hij trots in de media had verteld over zijn roeping, ­waren verschillende mensen in december naar het misbruikmeldpunt van de Kerk gestapt. Ze vertelden allemaal een gelijkaardig verhaal. Ongeveer vijftien jaar geleden – Jos J. was toen directeur in het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, waar hij eerder godsdienstleraar was – zou de man zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag met minder­jarige jongeren.

Volgens Tony Dupont, woordvoerder van het Hasseltse bisdom, heeft Hoogmartens de diaken meteen bij zich geroepen en heeft hij hem op de hoogte gebracht van de beschuldigingen. Dat gebeurde in aanwezigheid van een getuige. Over de inhoud van het gesprek wil het bisdom niets bekendmaken. Maar duidelijk is wel dat het dossier sterk genoeg is om meteen drastische stappen te zetten. Hoogmartens besliste na het gesprek om het Hasseltse parket op de hoogte te brengen. En de diaken werd meteen op non-actief geplaatst. Meer zelfs, de geplande priesterwijding werd meteen afgeblazen. “Dat gebeurde ook op vraag van de man zelf”, zegt het bisdom. “De beschuldiging zou volgens hem immers voor altijd een smet op zijn priesterschap werpen.”

Jos J. was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Het is niet duidelijk of hij de feiten tegenover de bisschop heeft toe­gegeven of niet.

Goede doelen

Jos J. is niet de eerste de beste. Na een carrière als godsdienst­leraar en directeur van het Sint-Franciscuscollege, is hij nu al enkele jaren coördinerend directeur van de scholengemeenschap. Binnen de school was er gisteren overleg over wat er nu moet gebeuren. “Wij hebben beslist hem bij hoogdringendheid preventief te schorsen in het kader van een tuchtonderzoek”, zei Marc ­Smeyers van de Raad van Bestuur gisteravond. Jos J. mag de school niet meer betreden. “Niet als sanctie, maar als bewarende maatregel. Ook om te tonen dat we de zaak zeer ernstig nemen.”

De man is bovendien al jarenlang actief bij de Zelfmoordlijn. In een eerder interview vertelde hij dat hij daarmee begon nadat een leerling na schooltijd zelfmoord had gepleegd. Na jarenlang aan de telefoon te hebben gezeten om te luisteren naar mensen met problemen, werd hij zelfs voorzitter. Het nieuws over de mogelijke misdragingen zorgde gisteravond dan ook voor een zware schok bij de Zelfmoordlijn. “We roepen onze raad van bestuur met spoed bijeen om een beslissing te nemen”, was de enige reactie. “Vanzelfsprekend vinden we dit bijzonder onaan­genaam nieuws.”

Sociaal werk lijkt centraal te staan in het leven van de man. Naast zijn vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn was hij ook erg actief binnen de parochies, en hij bezocht gedetineerden op de vrouwenafdeling van de gevangenis in Hasselt.

’s Zomers trok hij tijdens de ­vakantie altijd naar de Filipijnen, waar hij les ging geven aan straat- en weeskinderen in de buurt van Manila. Foto’s op het internet tonen hem daar, omringd door hele groepen jongens en meisjes. Het gaat om een project dat in 1974 werd gesticht door een Vlaamse non, maar dat na haar terugkeer naar België door Filipino’s wordt gedragen. Jos J. ging er ten persoonlijken titel elke zomer helpen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ook daar sprake was van ongeoorloofd gedrag.

Het is nu aan het parket van Hasselt om duidelijkheid te brengen, maar het ­onderzoek staat nog maar aan het begin. De slachtoffers hebben zich immers niet tot het gerecht, maar tot de Kerk gewend. Het is via een brief van de bisschop dat nadien het parket op de hoogte werd gebracht. Belangrijke vraag wordt of de vermeende feiten al dan niet verjaard zijn.