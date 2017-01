“Jambon moet excuses aanbieden aan zondebok”

Verbindingsofficier Sébastien Joris strijdt vandaag voor zijn eer in het parlement. Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) schoof hem alle verantwoordelijkheid voor de aanslagen van 22 maart toe, en hij kan vandaag voor het eerst publiekelijk zijn versie geven. “Niet hij, maar de antiterreurdienst liet gevoelige informatie liggen”, zegt Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke. “Joris verdient excuses van Jambon.”

“Hier heeft geen dienst, geen directie, of geen politieapparaat geblunderd, maar één persoon”, verklaarde Jan Jambon in het parlement, drie dagen nadat de bommen in Brussel ontploft waren. Jambon wees naar verbindings­officier Sébastien ­Joris in Turkije. De minister herhaalde dat vorige maand nog eens in de onderzoekscommissie die de aanslagen onderzoekt.

Sébastien Joris is de officier van de federale politie die op 26 juni 2015 van de Turkse politie te horen kreeg dat zij Ibrahim El Bakraoui had opgepakt. Die man zou zich negen maanden later als kamikaze opblazen in de luchthaven van Zaventem.

Sébastien Joris Foto: Photo News

Toch duurde het nog drie dagen voor Joris, die met vakantie was, zijn oversten in Brussel inlichtte. Daarna gebeurde er schijnbaar niets. Pas op 15 juli contacteerde hij weer de Turken. Eén dag nadat El Bakraoui aan Nederland werd uitgeleverd.

Antiterreurdienst

“Toch blijkt dat de rol van de federale antiterreurdienst DJSOC/Terro veel meer in vraag gesteld moet worden”, vindt parlementslid Stefaan Van ­Hecke (Groen). Joris sprak de commissieleden al achter gesloten deuren, zonder het publiek.

“Joris lichtte DJSOC in. Hij maakte correct de analyse dat het om terreur ging, want hij stuurde het naar de juiste mensen door. Hij hield dagelijks contact. Maar hij kan zelf geen onderzoek voeren. DJSOC heeft zes maanden lang niets met die info gedaan, en bracht het zelfs op vergaderingen niet naar boven. Waarom vertelde Jambon dit niet in het parlement?”

Een kabinetsmedewerker van Jambon stelde al de dag na de aanslagen enkele vragen over DJSOC aan commissaris-generaal Catherine De Bolle.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) staat in voor de gerechtelijke aansturing van DJSOC. Maar Jambon staat in voor het personeelsbeleid. “Uit de getuigenissen van leden van DJSOC is gebleken dat de terrorismedienst een personeelstekort had”, zegt Van Hecke. “De regering had nochtans aangekondigd dat er geïnvesteerd zou worden in terreurbestrijding.”

“Er moeten structurele maatregelen komen voor DJSOC”, vindt Van ­Hecke. “En Joris verdient excuses van de minister.”