CLUBNIEUWS. Gentse koopwoede is nog niet gedaan, ‘vermiste’ Onyekuru wil naar Celtic

AA Gent haalde nu al zeven versterkingen binnen maar de koopwoede van de Buffalo's is daarmee niet gestild: vandaag mag nog een nieuwe transfer verwacht worden. Ook bij Eupen is de transferkoorts toegeslagen, Het clubnieuws van de dag.

Gentse koopwoede is nog niet gedaan



AA GENT Voorzitter Ivan De Witte gaf bij de zevende inkomende transfer van AA Gent (Yuya Kubo) aan dat er nog een nummer acht en negen zullen volgen. “Wellicht maken we morgen (vandaag, nvdr.) al een nieuwe aanwinst bekend”, aldus de voorzitter. Dat wordt de centrale verdediger Samuel Gigot (23) van KV Kortrijk, Jérémy Taravel zou de omgekeerde beweging maken.



De Witte leek ook nog te alluderen op een concrete vervanger voor Kums, een speler met naam, dus. Afgelopen weken waren in de Ghelamco Arena al de namen Odjidja, Moulin, Marcq en Mata te horen, maar dat viel telkens stil.

En ze zijn in Gent gek van Onyekuru van Eupen,maar die zou onhaalbaar zijn voor een Belgische club.

De voorzitter lichtte ook de transferpolitiek toe, want Gent gaf al meer dan 10 miljoen euro uit. “Maar ik lees niet graag die cijfers. Spelers als Kalinic en Kubo zijn meteen inzetbaar, zij moeten ons in PO1 brengen. Ik twijfel er niet aan dat dit lukt.”(fbu)



‘Vermiste’ Onyekuru wil naar Celtic



EUPEN Seizoensrevelatie Henry Onyekuru heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Celtic Glasgow en stuurde gisteren zijn kat voor de match tegen Standard. De 19-jarige Nigeriaan werd woensdag voor het laatst gezien op training maar bleek een dag later spoorloos verdwenen.



Celtic zou Eupen al een miljoen euro hebben geboden voor het 19-jarige Nigeriaanse dribbelwonder maar voor minder dan drie miljoen wil Eupen haar goudhaantje niet willen laten gaan. Celtic is echter verre van alleen in zijn interesse voor Henry. Ook Fenerbahce, RB Leipzig, CSKA Moskou en zelfs Liverpool zitten achter het toptalent uit de Aspire Academy. Zelf verkiest Onyekuru een transfer naar Celtic. Bij Eupen weigeren ze voorlopig echter alle medewerking, dit tot grote frustratie van de speler. “Tot we mathematisch zeker zijn van de redding laten we niemand vertrekken”, maakte sportief directeur Josep Colomer zich gisteren na de match nog sterk.(thst)



Servische verdediger voor KV Kortrijk



KORTRIJK Samuel Gigot wordt vandaag zo goed als zeker voorgesteld bij AA Gent, maar KV Kortrijk blijft niet bij de pakken zitten. Twee verdedigers zijn onderweg. De eerste is de Serviër Vladimir Kovacevic (24, 1m91) van het Bosnische Vojvodina. Kovacevic legt vandaag medische testen af. Als die in orde zijn, tekent hij voor meerdere jaren. Kortrijk zou ook achter de diensten van Jérémy Taravel hengelen, maar zijn overgang is niet vanzelfsprekend. Mogelijk wordt Kortrijk ook voorin nog versterkt.(jvb)



Training zonder Pozuelo en Malinovskyi



GENK De A-kern trainde met gesloten deuren op het kunstgrasveld van de jeugd. Zonder Pozuelo en Malinovskyi, die uit voorzorg een individueel programma kregen. Onwaarschijnlijke taferelen gisteren tijdens de oefenpartij van het Roemeense Astra Giurgiu, de volgende Genkse tegenstrever in Europa, tegen Pogon Szczecin uit Polen. Beide ploegen weigerden tijdens hun stage in Cyprus een onterechte strafschop om te zetten, omdat de plaatselijke ref het te bruin bakte. Hij werd zelfs openlijk verdacht van matchfixing. Astra Giurgiu verloor de oefenpartij overigens met 1-3, Junior Moraes maakte het enige doelpunt.(mg)



Langil speelgerechtigd voor cruciale wedstrijd

WAASLAND-BEVEREN Steeven Langil is speelgerechtigd voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Westerlo. Niels De Schutter (achillespees) en Cherif Ndiaye (enkel) trainden gisteren opnieuw mee en zijn meer dan waarschijnlijk fit voor de cruciale wedstrijd van zaterdag. Olivier Myny (enkel) werkte een halve training af en is nog steeds twijfelachtig. Laszlo Köteles (adductoren) werkte binnen verder aan zijn herstel. Ook Vallteri Moren (enkel) heeft nog last en is onzeker.

(whb)

Derijck mist ook Charleroi

ZULTE WAREGEM Timothy Derijck zal ook de wedstrijd tegen Charleroi missen. De centrale verdediger testte gisteren op het veld, maar kwam tot de vaststelling dat de pijn aan de knieholte nog niet weg was. Gisteren onderging hij ook een MRI-scan. Hoe ernstig de situatie is, is nog niet duidelijk. Vandaag bezoekt Jakob Ankersen (Göteborg) de faciliteiten aan de Gaverbeek. Vandaag valt normaliter de beslissing of tester David Faupala een contract wordt aangeboden bij Zulte Waregem. De 19-jarige Franse spits van Manchester City was een week op test.

(jcs)

Alessandro uitgeleend aan amateurclub



WESTERLO Alessio Alessandro wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan RC Hades, dat uitkomt in de tweede amateurreeks. Alessandro maakte begin dit seizoen de overstap van de beloften, maar de rechtsachter slaagde er niet in een selectie voor het eerste elftal af te dwingen. De ex-speler van RC Genk heeft nog een contract tot eind volgend seizoen. Daan Heymans is door Verheyen opgeroepen voor de nationale ploeg -18. Heymans maakt van 5 tot 11 februari deel uit van een kern voor een tornooi in Gran Canaria.(sks)