Einde van Genkse soap: Bailey voor 15 miljoen euro naar Bundesliga

België verliest een smaakmaker, Genk een sterkhouder. Leon Bailey, de Jamaicaanse groeibriljant, heeft een transfer weten te forceren en zal vandaag medisch gekeurd worden bij het Duitse Bayer Leverkusen. Met Genk is er een akkoord op clubniveau, op een belangrijk detail na. De Limburgers krijgen een smak geld voor een speler die verworden was tot een lastpak.

Vijftien miljoen euro is wat Bayer Leverkusen op tafel wilde leggen. Acht miljoen euro minder dan de 23 miljoen euro die Racing Genk aanvankelijk vroeg, maar de verziekte situatie met de Jamaicaanse aanvaller deed de onderhandelingen gisteren toch in een stroomversnelling komen. Bonussen, vooral bij een eventuele doorverkoop, maken dat de clubs er toch uit kwamen. Leverkusen – al zeven seizoenen onafgebroken in de top vijf van de Bundesliga, maar vandaag pas achtste – benadert zo zijn transferrecord. Nooit betaalde het meer dan 20 miljoen euro voor een speler. Meteen het einde aan een weinig verkwikkelijke transfersoap.

Heftig gesprek



Bailey zelf zag het oorspronkelijk nog wel zitten om het huidige seizoen bij Genk af te maken. Hij gedroeg zich ook opvallend positief tijdens de Spaanse oefenstage tussen ­6 en 13 januari. Maar terug in België sloeg zijn humeur om. Bailey speelde nog wel voor de beker in Oostende en de competitie op Eupen, maar daags na die laatste wedstrijd barstte de bom.

In een gesprek tussen Bailey, zijn stiefvader Craig Butler, stiefbroer Kyle én CEO Patrick Janssens en TD Dimitri de Condé werd duidelijk dat de Bailey-clan alles op een transfer wilde zetten.

Voor Janssens en de Condé was het onmogelijk om vorige zondag nog meer toegevingen te doen. Kyle Butler in de A-kern opnemen – vader Craig had eerder al aangedrongen om hem mee op winterstage te nemen – was een stap te ver. Het ging er naar verluidt heftig aan toe in het gesprek, dat op een fiasco uitdraaide. Leon Bailey verzaakte zelfs aan de training van de A-kern. “Buikpijn”, was de uitleg maar de officiële diagnose luidde ‘transferitis’.

Bailey bood zich op maandag wél aan voor de training en had na afloop een individueel gesprek met coach Stuivenberg. Die vroeg zich af of Bailey nog wel mentaal in staat was om een volgende wedstrijd te spelen voor Genk. Het antwoord was duidelijk: “Neen.” Stuivenberg liet Bailey aan de kant tegen Kortrijk, dinsdagmiddag nam hij met de andere niet-geselecteerden nog wel deel aan de beloftentraining. Zowel woensdag als donderdag stuurde Bailey zijn kat naar de training.

Stiefbroer naar Oostende?

Uiteindelijk werd gisteravond naar verluidt een principiële overeenkomst bereikt met Leverkusen, de laatste punten, komma’s en handtekeningen moeten vandaag geplaatst worden.

Nog volgens de stiefvader vertrekt stiefbroer Kyle naar KV Oostende, al heet het aan de kust dat Kyle enkel een optie is. “Maar we zijn blij dat Oostende zijn talent opmerkt. En dat Kyle misschien een kans krijgt om te tonen wat een talent hij is. Ook aan Genk.”