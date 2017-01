Spanning in Belgische kamp: Van Aert sukkelt met knie en windt zich op over insinuaties

De eerste persconferentie van Wout Van Aert voor het WK veldrijden in Luxemburg zorgde meteen voor heel wat commotie. De titelverdediger zit met twijfels door aanhoudende knieproblemen maar wond zich vooral op over de insinuaties richting zijn adres over vermeend cortisonegebruik. Een scherpe Van Aert deelde meteen ook een sneer uit naar concullega Kevin Pauwels die twee plaatsen naast hem zat. Kortom, het spel zat meteen op de wagen en het beloven nog slopende dagen en uren te worden voor de start van zondag...

“Ik heb de voorbije dagen last gehad van een ontsteking in de knie”, maakte Van Aert bekend. De Belgische veldrijder is nog niet helemaal honderd procent na zijn blessure, zo onthulde hij. “Ik ondervind elke dag nog wel wat reactie. Als het WK vorige week zou zijn geweest, had ik een groot probleem gehad. Nu denk ik echter dat ik zondag niet al te veel last zal hebben. Ik meen het wel als ik zeg dat ik niet weet of ik zondag goed zal zijn.” De onzekerheid over zijn knie speelt hem parten, aldus Van Aert. “Twee weken is te weinig om alles terug recht te trekken. Dat zorgt voor twijfel.”

Uithaal naar Pauwels over TUE’s

De poulain van Niels Albert kwam ook terug op eventuele TUE’s, medicatie die bij een blessure uitzonderlijk toegestaan wordt. Mathieu van der Poel en Kevin Pauwels zetten de voorbije week foto’s van hun ingevulde dopingformulieren op Twitter met de oproep tot transparantie - een duidelijke wenk naar Van Aert, zo leek het wel, die omwille van zijn blessure mogelijk een uitzondering zou kunnen krijgen om cortisonen te nemen. Ploegleider Niels Albert zou later nog ongemeen hard uithalen naar Pauwels en zijn ploeg Marlux-Napoleon Games.

“Maar ik gebruik helemaal geen cortisonen of andere TUE’s”, zei Van Aert. “Ik heb woensdag dopingcontrole gehad en ik voel geen behoefte die gegevens met de wereld te delen. Waarom mijn collega’s dat online gezet hebben, moet je aan hen vragen. Vraag dat maar aan Kevin, die kan het goed uitleggen”, sneerde hij zonder verpinken naar Pauwels, die enkele plaatsen verder zat. “Het enige jammere is dat sommige mensen denken dat ik helemaal geen blessure had.”

Vertrouwen in vader Van der Poel

Tot slot gaf Van Aert nog aan geen probleem te hebben met de rol van Adrie van der Poel, de vader van grote concurrent Mathieu, bij het bouwen van het parcours. “Ik vind het raar dat dit op een WK gebeurt. Langs de andere kant maakt Adrie altijd mooie parcoursen en ik heb vertrouwen in hem.”

Het WK veldrijden wordt komende zondag betwist. Wout van Aert geldt als de Belgische hoop op een gouden medaille. Hij zal vooral moeten optornen tegen de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel. Lees hier op welk stuk parcours welke topfavoriet het verschil kan maken.

Pauwels: “Had uithaal Van Aert wel verwacht”

Kevin Pauwels. Foto: Photo News

Kevin Pauwels lachte eens groen toen hij door Van Aert op de persconferentie op zijn plaats werd gezet.

“Ik heb zelf die tweet online gezet, niemand anders”, probeerde hij zich achteraf echter niet te verschuilen. “Ik heb zelf beslist om dat formulier online te zetten maar als ik had geweten wat het teweeg zou brengen, had ik het zeker niet gedaan. Ik zal het geen tweede keer doen. Ik wou zeker geen rel veroorzaken.”

Over de uithaal van Van Aert maakte hij zich niet te druk: “Ik had wel zo’n reactie verwacht al was het wel stevig. Maar het zal wel passeren, ik probeer nu gewoon zo veel mogelijk met de cross bezig te zijn.”