Drama in rechtbank: jonge mama zakt in elkaar en sterft nadat rechter uitspraak doet

De 32-jarige Hayley Gascoigne is gestorven in een rechtszaal van het Hull Crown Court in het Verenigd Koninkrijk, vlak nadat ze het vonnis in een familiezaak had gehoord. Ze begon te trillen en kreeg een hartaanval. Ze laat vier kleine kindjes achter.

Toen haar moeder zag dat haar dochter in elkaar zakte, schreeuwde ze: “Hayley, oh my god! Bel een ambulance, red haar alsjeblief!” De rechter en enkele omstaanders schoten meteen in actie en riepen om hulp. Haar familieleden en het team van advocaten hadden tranen in hun ogen van de schok.

Omstaanders hoorden haar vader hartverscheurend roepen: “Ze is dood! Dat is mijn dochter, alsjeblief, red haar!” Eén hulpverlener die aanwezig was in de rechtbank, begon meteen aan de reanimatie, terwijl haar moeder bleef schreeuwen: “Alsjeblief, Hayley. Alsjeblief, red haar.”

Volgens haar familie was Hayley fit en gezond, ondanks de stress die ze nu ervaarde met de rechtszaak. De jonge vrouw was nog maar net even naar het toilet geweest voor ze de hartaanval kreeg. “Ze moet iets hebben genomen in de badkamer”, zei haar zus. “Ze moet iets hebben genomen, het kan niet dat zoiets haar overkwam.” De jonge vrouw had nog nooit drugs gebruikte, volgens haar familie en vrienden.

Enkele minuten later kwamen de ambulanciers aan. Zij dienden adrenaline toe en bleven 20 minuten lang reanimeren, waarna ze Hayley met de ambulance naar het ziekenhuis afvoerden. De zorgen mochten niet baten, de jonge mama is overleden. Hayley Gascoigne (32) laat vier kleine kindjes achter.

De politie onderzoekt nu haar dood en heeft de rechtbank ontruimd om de oorzaak te kunnen vinden. De details van de rechtszaak of de aard van het vonnis waarvoor Hayley aanwezig was, worden niet vrijgegeven voor juridische redenen. “Wij betreuren de dramatische dood van de jonge vrouw en we willen haar familie veel sterkte wensen”, aldus hun woordvoerder.