11-jarige van school gestuurd na zedenfeiten: “Wie kan mijn jongen helpen?”

Hoboken - Een 11-jarige jongen is van school gestuurd in Hoboken vanwege aanhoudende zedenfeiten. De jongen zou een aantal medeleerlingen en zelfs kleuters met geweld aangerand hebben. De moeder van de delinquent slaakt een noodkreet in Het Laatste Nieuws. “Wie kan mijn jongen helpen voor het nog erger wordt?”

De lagere school in Hoboken stuurde de jongen weg nadat er heel wat verhalen waren opgedoken over seksueel overschrijdend gedrag, gaande van obsceen taalgebruik, over handtastelijk strelen en het betasten van geslachtsdelen tot het oprijden tegen de benen. Zowel jongens als meisjes en ook kleuters werden hier het slachtoffer van. Eén van de kinderen verklaarde dat de 11-jarige jongen hem probeerde te verkrachten.

Voor de directie van de school was de maat vol toen de incidenten begonnen te escaleren. De jongen zou ook steeds agressiever zijn geworden wanneer de klasgenoten zich probeerden te verzetten tegen de handtastelijkheden.

Vierde keer weggestuurd

Volgens Koen De Pryck, algemeen directeur van GO-onderwijs Antwerpen, werden er nog geen klachten ingediend bij de politie, maar was de school verplicht om deze maatregel te nemen om de andere leerlingen te beschermen. De schooldirectie zal wel samen met het CLB en een jeugdconsulent op zoek gaan naar een andere school voor de jongen.

Het CLB zal de moeder en haar zoon ook in contact brengen met hulpdiensten. De moeder begrijpt dat de situatie zo niet verder kan, maar is hoe dan ook radeloos. Het is immers al de vierde school waar de jongen wordt buitengezet voor agressief gedrag. De jongen heeft volgens psychiaters nood aan een individuele begeleiding, maar bij het centrum voor geestelijke gezondheidszorg VAGGA, kreeg de moeder te horen dat er een wachttijd is van zes maanden. Intussen zit de jongen gewoon thuis en is de moeder angstig dat de situatie op latere leeftijd kan escaleren. Het jeugdparket is op de hoogte van de zaak.

Een jeugdconsulent die de jongen begeleidde legt in een rapport de oorzaak van het gedrag van de jongen bij de vechtscheiding van zijn ouders.