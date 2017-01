Sint-Truiden / Gingelom - Een 20-jarige jongeman uit Sint-Truiden werd donderdagavond met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Sint-Truiden.

De jonge voetballer kwam van de training bij derdeprovincialer Gravelo RDK in Buvingen. Om onduidelijke redenen is hij van de weg gereden, waarna hij in een plantage terechtkwam. De auto ging over de kop en het slachtoffer werd uit de wagen geslingerd. Vrijdagochtend was zijn toestand nog steeds erg kritiek.