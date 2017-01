AA Gent staat op het punt zijn achtste wintertransfer bekend te maken. KV Kortrijk-verdediger Samuel Gigot legt momenteel zijn medische testen af in het UZ Gent.

Gigot was eerder al in beeld bij de Buffalo’s. Door het vertrek van Lasse Nielsen naar Malmö was er echter nog ruimte voor een extra-verdediger bij blauw-wit, waardoor de 23-jarige Fransman de overstap kan maken.