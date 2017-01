Anderlecht-huurlingen Leya Iseka en Galhardo keren in principe niet terug naar Brussel. De 19-jarige Leya Iseka is overbodig bij Olympique Marseille maar hij moet niet terugkeren naar Anderlecht en er dient zich voorlopig ook geen andere oplossing aan. De Braziliaanse rechtsback Galhardo liep bij zijn uitleenbeurt in zijn thuisland een blessure op en mag voorlopig in Brazilië blijven.