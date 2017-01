Binnenkijken in een huisje, kleiner dan een slaapkamer

In de Verenigde Staten swingen huurprijzen de pan uit, waardoor veel mensen genoodzaakt zijn om creatief om te springen met een kleine oppervlakte. Dit Amerikaans koppel is erin geslaagd om hun huisje van amper 28 vierkante meter praktisch én knus in te richten.

De vrouw des huizes Kelly Christine zegt in een interview met lifestylesite The Every Girl dat het een grote maar leuke uitdaging was om zo klein te gaan wonen. “Als je een stuk land hebt waarbij je jezelf niet aan bouwvoorschriften moet houden, komt het goed uit. Dat hadden wij echter niet, dus konden we ons niet zomaar ergens installeren. Gelukkig hebben we toegang tot een stuk grond van de familie in Texas, waar we nu klein wonen”, klinkt het.



Het interieur van het huisje is volledig wit met grijze accenten, zoals de keukenkastjes en de zetel. Hier en daar staat een plantje om wat meer kleur te geven. Het stulpje oogt netjes en dat komt omdat het koppel slimme berging heeft voorzien. “We wisten vanaf het begin dat we een fijne en uitnodigende leefruimte wilden. We kijken veel films, dus een comfortabel zetelbed was een must. Ook een opbergruimte was een prioriteit. Veel kleine huisjes die we zagen, hebben zichtbare opbergruimte. Wij wilden onze valiezen en kampeermateriaal niet in het zicht hangen. Alles ligt in de onzichtbare opslagplaats boven de badkamer.”

Bij het huis hoort ook een compact terras, waar het in de zomer gezellig toeven is met vrienden, familieleden en de twee katten van het koppel.

